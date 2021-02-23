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اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

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اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" اعتقال زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

مصراوي Masrawy

03:27 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال إيما كورونيل إيسبورو، زوجة تاجر المخدرات المكسيكي السابق خواكين "إل تشابو" جوزمان في فيرجينيا يوم الاثنين بتهمة تهريب المخدرات.

واتهمت إيسبورو /31 عاما/ وتحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، بالتورط في مؤامرة لتهريب الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والماريجوانا إلى الولايات المتحدة ، وفقا لوثائق المحكمة.

ويتردد أيضا أن إيسبورو ساعدت جوزمان، الذي كان زعيما لعصابة "سينالوا" القوية لمدة 25 عاما ، في هروبه من سجن ألتيبلانو في وسط المكسيك باستخدام سلسلة من الأنفاق في عام 2015.

وبحسب السلطات الأمريكية، كانت إيسبورو تخطط لعملية هروب أخرى لجوزمان بعد أن أعيد اعتقاله عام 2016.

يشار إلى أن جومان محبوس حاليا في سجن مشدد الحراسة بولاية كولورادو الأمريكية.

وفي فبراير 2019 ، قالت هيئة محلفين إن جوزمان مذنب في 10 تهم، بما في ذلك المشاركة في عصابة إجرامية ، وإنتاج وتوزيع الكوكايين والهيروين دوليا وغسل الأموال واستخدام الأسلحة النارية.

وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2017 لمواجهة التهم، وكجزء من اتفاقية لتسليم المجرمين مع المكسيك ، استبعدت الولايات المتحدة عقوبة الإعدام بحقه.

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