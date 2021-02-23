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مصراوي Masrawy

حصلت مصر على الدفعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، ليصل إجمالي الجرعات التي حصلت عليها 400 ألف جرعة، متنوعة بين "سينوفارم" الصيني، و"أسترازينيكا" البريطاني.

ووصل مطار القاهرة الدولى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شحنة لقاح كورونا الصينى، سينوفارم، قادمة من العاصمة الصينية بكين، وتشمل 300 ألف جرعة أهدتها الصين إلي مصر.

واستقبلت مصر في العاشر ديسمبر الماضي، 50 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، هدية من دولة الإمارات.

ووصل في 31 يناير الماضي، 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، المصنع في الهند عبر العاصمة الإماراتية دبي.

وأعلنت مختبرات سينوفارم أن اللقاح فعال بنسبة 79 بالمئة، وتعمل الصين على تطوير خمسة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينما أظهرت التجارب السريرية في البرازيل أن فعاليته لا تتجاوز نسبة 50.4٪ وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي تم الترويج لها سابقاً، وفق "بي بي سي".

أما الشركة البريطانية أسترازينيكا شريكة جامعة أكسفورد فأعلنت إن فاعلية لقاحها تبلغ سبعين بالمئة لكن يمكن أن تصل إلى 100 % بجرعتين.

وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف GAVI.

وأكدت "زايد" أنه سيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي، وأن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طواريء من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.

وقالت وزيرة الصحة أنه سيتم تطعيم الطواقم الطبية ضد فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل بالنسبة للأطقم الطبية في حين سيتم تطعيم المواطنين من خلال 27 مركزًا فى المحافظات.

وبدأت مصر في 24 يناير الماضي تطعيم أول أفراد الطاقم الطبي بلقاح كورونا، على أن يبدأ تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فوق 65 سنة خلال أسابيع في مراكز التطعيم في المحافظات.

وسيتم صرف اللقاح مجانًا للأطقم الطبية وغير القادرين من المواطنين، وسيكون بمقابل مادي بسيط لباقى الفئات، وأنه سيتم صرف اللقاح لجميع المقيمين في مصر ومنهم 7 مليون مواطن غير مصري

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