أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​اليوم.. " للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

Print
​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب ​اليوم.. " للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الاثنين، إن الشركة ستسيِّر اليوم رحلاتها إلى 47 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 3 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، لاجوس، أنجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، أديس أبابا، الشارقة، أربيل)، و10 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية