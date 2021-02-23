أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية

Print
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية

مصراوي Masrawy

03:05 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، التزام الولايات المتحدة بالعمل على إصلاح ورفع مستوى الطموح في الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن هذا جاء خلال مشاركة بلينكن في الاجتماع الافتراضي لمجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوربي، بدعوة من المفوض السامي للاتحاد الأوربي جوسيب بوريل.
وأضاف المتحدث أن بلينكن ركز على أهمية التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء به، لبحث التحديات العالمية على أساس القيم المشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية.
وتابع المتحدث أنه خلال الاجتماع، بحث بلينكن وبوريل ووزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المواجهة المشتركة للقضايا الدولية الملحة، من بينها جائحة كورونا وإيران والصين والتغير المناخي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية