وصول الشحنة الثالثة من لقاح كورونا الصيني إلى مطار القاهرة (بث مباشر)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

وصلت الشحنة الثالثة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، منذ قليل إلى مطار القاهرة، على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران.

وقالت مصادر بالمطار، إن سلطات قرية البضائع والجهات العاملة بالمطار، سنقت فيما بينها لاستقبال الشحنة والتي تعد الثالثة، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن الإعلام المتحدث باسم وزارة الصحة، صرح أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع وتبذل جهد كبير على ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير لقاحات كورونا ، لتأمين المصريين ضد عدوى كورونا المستجد.

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