أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة

Print
"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة "العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة
شدد على ضرورة متابعة أداء عمل الموظفين الميدانيين والإداريين

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، اجتماعًا بمديري الإدارات والأقسام ورؤساء الهيئات والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض عن دورة الأداء الوظيفي وضرورة الاهتمام به وفق ما ورد في الدليل الإرشادي للائحة إدارة الأداء الوظيفي وآلية تحقيق الأهداف، والجدارات، والأوزان النسبية لكل جدارة، والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة، وإعداده والاتفاق عليه واعتماده من قِبل الموظف ورئيسه المباشر، ليتم تقييم الموظفين بناءً عليه في آخر العام.

وشدد "العمري" على ضرورة متابعة أداء عمل الموظفين الميدانيين والإداريين وذلك سعيًا لرفع مستوى الأداء تماشيًا مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتأتي هذه اللقاءات امتدادًا لجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطوير العمل الإداري والميداني وتنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

شبكة عيون الإخبارية