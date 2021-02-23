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أستراليا: وقف الحملات الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر "فيسبوك"

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أستراليا: وقف الحملات الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر "فيسبوك" أستراليا: وقف الحملات الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر "فيسبوك"

مصراوي Masrawy

12:54 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

أستراليا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأسترالية عن وقف حملاتها الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر موقع "فيسبوك"، بعد حجب التواصل الاجتماعي مضامين إخبارية احتجاجًا على مشروع قانون تدعمه .
وقال وزير الصحة جريج هانت، وفقا لقناة " اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن وزارته ستواصل تمويل الحملة الإعلانية ولكن ليس عبر "فيسبوك"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام جميع المخصصات المالية للترويج لحملة التطعيم ضد في البلاد والتي تبلغ 16.5 مليون يورو.

وأضاف أن وزارته ستستمر في نشر المعلومات على هذه الشبكة الاجتماعية، لكنها لن تلجأ إليها من أجل الترويج.
ونشب خلاف بين أستراليا و"فيسبوك" بشأن مشروع قانون يهدف إلى إرغام شركة التكنولوجيا العملاقة على دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها.

وعارض "فيسبوك" الأمر بشدة، وردا على ذلك قام بحظر مضامين إخبارية كثيرة.

وقد توقف العمل على صفحات رسمية عدة عبر "فيسبوك" في البلاد بينها تلك التابعة لهيئات الطوارئ، ما أثار موجة تنديد.

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