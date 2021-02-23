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24 ثانية صادمة.. كلاب ضالة وسائق أجرة يكتبان نهاية مأساوية لطالب في البدرشين

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24 ثانية صادمة.. كلاب ضالة وسائق أجرة يكتبان نهاية مأساوية لطالب في البدرشين 24 ثانية صادمة.. كلاب ضالة وسائق أجرة يكتبان نهاية مأساوية لطالب في البدرشين

مصراوي Masrawy

12:45 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

مقطع صادم لا يتجاوز الـ24 ثانية حظي بمتابعة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مركز البدرشين جنوب الجيزة.

ويظهر المقطع حادث سير أودى بحياة صبي في مشهد يدمي القلوب لدى محاولته ورفيقه الفرار من كلاب ضالة فصدمته سيارة أجرة ليلقى حتفه.

الحادث كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين.

تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، أكدت صحة الواقعة التي دارت أحداثها بالقرب من أحد المساجد، وأن السائق لم يستطع تفادي الصبي بسبب حركته المفاجأة.

أسرع الأهالي بنقل صاحب الـ16 سنة إلى أقرب مستشفى، وكانوا بصدد تحوله إلى مستشفى آخر لكنه فارق الحياة متأثًرا بإصابته.

وتمكن النقيب أحمد فايز معاون مباحث البدرشين، من ضبط السائق والتحفظ عليه بديوان القسم؛ تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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