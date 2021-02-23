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في الساعات الأولى من الثلاثاء.. أمطار وثلوج في العلمين الجديدة ()

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في الساعات الأولى من الثلاثاء.. أمطار وثلوج في العلمين الجديدة (فيديو) في الساعات الأولى من الثلاثاء.. أمطار وثلوج في العلمين الجديدة ()

مصراوي Masrawy

12:54 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيديوهات لتساقط الأمطار والثلوج في مدينة العلمين الجديدة، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وتشهد البلاد ذروة موجة طقس سيئ جديدة الثلاثاء، من خلال رياح باردة وأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة.

القاهرة الكبرى
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة والرياح نشطة، ومن المتوقع أن يكون معدل سقوط الأمطار 70%.

الوجه البحري
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلاً، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا، والرياح نشطة، وأمطار 80%.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلاً، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا، والرياح نشطة، ومعدل نشاط الأمطار يصل إلى 80%.

السواحل الشمالية الغربية
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلاً، أمطار متوسطة- قد تصل إلى غزيرة على الإسكندرية، والرياح نشطة، ومعدل سقوط الأمطار يصل إلى 50%.

وسط سيناء
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، والرياح نشطة، ومعدل سقوط أمطار يصل إلى 80%.

جنوب سيناء
دافيء نهارًا بارد ليلًا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، والرياح نشطة، ومعدل سقوط الأمطار يصل إلى 70%.

شمال الصعيد
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، والرياح نشطة.

الفيديو..

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مصراوي Masrawy

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