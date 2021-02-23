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توفي خطيبها في حادث فلحقت به.. سر انتحار فتاة شنقا بالهرم

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توفي خطيبها في حادث فلحقت به.. سر انتحار فتاة شنقا بالهرم توفي خطيبها في حادث فلحقت به.. سر انتحار فتاة شنقا بالهرم

مصراوي Masrawy

12:32 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

أنهت فتاة حياتها شنقا داخل منزلها بالهرم؛ بسبب أزمة نفسية.

تلقى العقي محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة عشرينية داخل شقة بدائرة القسم.

ووجه العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم.

تحريات الرواد عبد الباقي أمين وهاني عجلان ومحمد سعودي معاوني مباحث الهرم، توصلت إلى أن الفتاة أقدمت على التخلص من حياتها شنقًا؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية بعد مصرع خطيبها إثر حادث مروري.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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