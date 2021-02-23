بايدن: تخصيص فترة محددة لتلقي طلبات الاقتراض من الشركات الصغيرة

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واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بادين يوم الاثنين أن إدارة المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة ستخصص فترة 14 يومًا لتلقي طلبات الشركات الصغيرة فقط للاستفادة من برنامج الإقراض الحكومي لحماية الشركات. وتستفيد من هذه الفترة الشركات الصغيرة والمؤسسات غير الهادفة للربح التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 20 عاملاً.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله في البيت الأبيض، إنه على مدى الأسبوعين المقلبين سيتم تلقي طلبات الحصول على قروض برنامج الحماية من الشركات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 20 عاملا.

وأضاف بايدن أن الإدارة ستنشئ خطًا ساخنًا لتقديم المساعدة بعدة لغات بهدف التيسير على الشركات.