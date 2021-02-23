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‏وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى نصف مليون حالة

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‏وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى نصف مليون حالة ‏وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى نصف مليون حالة

مصراوي Masrawy

11:58 م الإثنين 22 فبراير 2021

وكالات

‏ذكر موقع جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، مساء الاثنين، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب (كوفيد-١٩) تخطى نصف مليون شخص.

وفي وقت سابق من الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لجميع المواطنين الأمريكيين أن "اللقحات آمنة"، وأنها الطريقة الوحيدة للتغلب على جائحة فيروس كورونا.

وقال بايدن في تغريدة عبر تويتر، حسبما نقلت عنه " اليوم": "إذا هناك رسالة واحدة أرغب في إيصالها إلى كل شخص في هذا البلد، فهي أن اللقاحات آمنة".

وتوجه إلى كل أمريكي قائلا: "من أجل نفسك وأسرتك ومجتمعك وبلدنا، احصل على اللقاح عندما يحين دورك وعندما يكون متاحا لك. هكذا سنتغلب على هذا الوباء".

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا، وسجلت حتى الآن نصف مليون حالة وفاة.

ومثلت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة وحدها بسبب الوباء خمس إجمالي الوفيات في العالم أجمع.

كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ حسب آخر الأرقام والإحصاءات نحو 111.5 مليون إصابة.

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مصراوي Masrawy

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