"سالك" تتعاقد على توريد 355 ألف طن من القمح من استثماراتها في الخارج

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بهدف تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية وفق مواصفات الجودة المعتمدة

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" عن تسلمها تعميد المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح، بناء على الدعوة التي طرحتها المؤسسة أخيرًا للمستثمرين السعوديين في الخارج، كأحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة، الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

وبيّنت "سالك" أن توريد الكمية المطلوبة من القمح تأتي عبر استثماراتها في كل من أوكرانيا وأستراليا وكندا، عبر ست شحنات بداية من شهر مايو لهذا العام وحتى شهر ديسمبر، وفق مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد للمؤسسة، كما تملك شركة "كونتيننتال فارمز" الأوكرانية بالكامل التي تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا, وشركة "مريدين فارمز" الأسترالية التي تدير 211 ألف هكتار زراعي في الأراضي الأسترالية, بالإضافة إلى تملكها 75 % من شركة "جي3" الكندية المختصة في تجارة ومناولة الحبوب بالشراكة مع شركة بونجي الأمريكية.

يُذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة بالاستثمار المحلي والخارجي, وقد وردت العام الماضي عبر ميناء جدة الإسلامي باكورة إنتاج استثماراتها الخارجية بكمية بلغت 60 ألف طن من القمح، قادمة من استثماراتها في جمهورية أوكرانيا.