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ضحايا كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 500 ألف وفيات و28 مليون مصاب

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ضحايا كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 500 ألف وفيات و28 مليون مصاب ضحايا كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 500 ألف وفيات و28 مليون مصاب
قتلى الفيروس ضعف عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية

ضحايا كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 500 ألف وفيات و28 مليون مصاب

تجاوز عدد ضحايا "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة نصف مليون (500000 ) وفيات حتى منتصف ليلة أمس الأحد، وفقًا لما أحصاه موقع جامعة Johns Hopkings الأمريكية، ومعه عدد من وسائل الإعلام المحلية، منها NBC News التلفزيونية .

وتفصيلاً، اعتبرت وسائل الإعلام أن هذا الرقم يمثل تهديدًا خطيرًا "مستمر، حتى مع تطعيم المزيد من الأشخاص" وفق تعبيرها عن الفيروس الذي قتل حتى الآن أكثر من مليونين و462 ألفًا بدول ومناطق العالم، حسب العربية نت.

ومن الرقم البائس، نجد أن أكثر من 20 % ممن قتلهم الفيروس في المعمورة، هم ضحاياه في الولايات المتحدة وحدها، مع أن سكانها 330 مليونًا، يمثلون 5 % تقريبًا من سكان العالم البالغين 7 مليارات و800 مليون، وللمقارنة فإن بيانًا صدر اليوم عن "وزارة شؤون المحاربين القدامى" الأمريكية، ذكر أن قتلى الفيروس هم ضعف عدد الأمريكيين الذين قضوا في معارك الحرب العالمية الثانية، وهم 291.557 بالتحديد.

أما بشأن انتقال العدوى، فاتضح أن الفيروس المستجد قد أحدث 28.206.600 إصابة في جميع الولايات الأمريكية، إضافة إلى المناطق الخاضعة لسيادتها في العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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