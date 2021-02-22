اللقطات الأولى من موقع غرق مركب ملاحات الإسكندرية(صور)

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الإسكندرية - محمد عامر:

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهود البحث عن مفقودين، معظمهم من أسرة واحدة، مساء اليوم الإثنين، في غرق مركب بالملاحات في منطقة الهوارية غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، بغرق مركب في الملاحات.

انتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية وقوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري"، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

قال مصدر أمني إن المركب يقل 17 شخصًا، حيث جرى انتشال 5 جثث إلى الآن، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن مفقودين آخرين.