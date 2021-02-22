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استولت على 3.5 مليون جنيه.. ضبط متهمة بالنصب على مواطنين في قليوب

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استولت على 3.5 مليون جنيه.. ضبط متهمة بالنصب على مواطنين في قليوب استولت على 3.5 مليون جنيه.. ضبط متهمة بالنصب على مواطنين في قليوب

مصراوي Masrawy

11:11 م الإثنين 22 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

القت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على ربة منزل متهمة بالنصب على مواطنين في جمعية شهرية.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بورود ٤٢ بلاغ لوحدة مباحث قسم قليوب من عدة مواطنين وجميعهم مقيمين عزبة الزيتون، بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من "زينب.ج.ي - ربة منزل - 33 عامًا"، مقيمة بعزبة الزيتون بمدينة قليوب، تحصلت منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 3.5 لغرض إنشاء جمعية شهرية.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قليوب برئاسة الرائد مصطفي دياب من ضبط المشكو في حقها بمواجهتها، وأقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكين.

حرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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