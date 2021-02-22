إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بالفيوم

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الفيوم- حسين فتحي:

نفذت أجهزة حماية الأراضي في مديرية الزراعة بالفيوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وأجهزة الأمن، اليوم الاثنين، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قرى دسيا والبسيونية وكفور النيل ونزلة بشي وتلات.

أوضح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه جرت إزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بنطاق القرى المذكورة سلفًا.

طالب وكيل وزارة الزراعة أجهزة حماية الأراضي ومديري الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة بتكثيف الحملات ليل نهار لرصد أي محاولات بالبناء المخالف أو تبوير الأراضي الزراعية.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار المتابعة الجادة والمستمرة لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين مع تطبيق القوانين عليهم بمنتهى الحزم والصرامة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية.​