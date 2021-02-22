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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني (EASA)، لجهازي الطيران التمثيلي من طرازي "B737- 800 NG" و"B777-200ER".

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن تجديد الاعتماد شمل جهاز الطيران التمثيلي لطراز "B777-200ER"، إضافة التحديث الخاص بتدريب الطيارين على الـUPRT، تماشيًا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.

وأضافت الشركة: "أشاد طاقم التفتيش الأوروبي بالحالة الفنية الممتازة لكلا الجهازين، استمرارًا لنجاحات الشركة القابضة لمصرللطيران وشركاتها التابعة في اتباع المعايير العالمية في صناعة النقل الجوي، وتجديد الشهادات والاعتمادات الدولية المتخصصة في مجال تدريب أنشطة الطيران المدني".

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب، تمتلك حاليًا 5 أجهزة طيران تمثيلي من طرازات مختلفة لتدريب الطيارين، من بينهم أحدث جهاز للطيران التمثيلي لطراز الطائرة إيرباص A320 Neo، والتي تعد الشركة أول مشغل لهذا الجهاز في أفريقيا.