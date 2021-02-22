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مصراوي Masrawy

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قرار المحكمة الأمريكية العليا، بشأن الإفراج عن إقراراته الضريبية وسجلات مالية أخرى للمحققين في نيويورك، ووصف ترامب القرار بأنه "حملة تصيد" حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وقال ترامب في بيان صادر عن مكتبه مساء الاثنين، إن المحكمة العليا ما كان ينبغي لها أبدا أن تدع حملة التصيد تحدث، لكنها فعلت، وأضاف: "سأقاتل، كما فعلت على مدى السنوات الماضية".

واتهم ترامب الساسة الديمقراطيين، بمحاولة استهدافه في المناطق التي يسيطرون عليها مثل نيويورك، وحاكمها أندرو كومو، للتأثير علىنحو 75 مليون ناخب ممن صوتوا له خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، "التي يشعر كثير من الخبراء أنني فزت فيها، وأتفق معهم في ذلك".