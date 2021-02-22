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ينتقد قرار المحكمة العليا بشأن إقراراته الضريبية

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ترامب ينتقد قرار المحكمة العليا بشأن إقراراته الضريبية ينتقد قرار المحكمة العليا بشأن إقراراته الضريبية

مصراوي Masrawy

11:07 م الإثنين 22 فبراير 2021

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، قرار المحكمة الأمريكية العليا، بشأن الإفراج عن إقراراته الضريبية وسجلات مالية أخرى للمحققين في نيويورك، ووصف ترامب القرار بأنه "حملة تصيد" حسبما ذكرت "سي إن إن".

وقال ترامب في بيان صادر عن مكتبه مساء الاثنين، إن المحكمة العليا ما كان ينبغي لها أبدا أن تدع حملة التصيد تحدث، لكنها فعلت، وأضاف: "سأقاتل، كما فعلت على مدى السنوات الماضية".

واتهم ترامب الساسة الديمقراطيين، بمحاولة استهدافه في المناطق التي يسيطرون عليها مثل نيويورك، وحاكمها أندرو كومو، للتأثير علىنحو 75 مليون ناخب ممن صوتوا له خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، "التي يشعر كثير من الخبراء أنني فزت فيها، وأتفق معهم في ذلك".

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