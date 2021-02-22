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مكة.. "الموارد البشرية" توافق على تأسيس وحدة للتطوع لجمعية سقيا

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مكة.. "الموارد البشرية" توافق على تأسيس وحدة للتطوع لجمعية سقيا الماء مكة.. "الموارد البشرية" توافق على تأسيس وحدة للتطوع لجمعية سقيا
بعد استيفاء الإجراءات النظامية وفق المعيار الوطني السعودي

مكة..

أصدرت فرع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الموافقة على تأسيس وحدة التطوع بجمعية سقيا بمنطقة مكة المكرمة بعد استيفاء الإجراءات النظامية وفق المعيار الوطني السعودي، فيما اعتمدت الموارد البشرية المستشار بندر الحارثي المرخص من برنامج إدامة وفريق العمل والمتطوعين.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة، عايض عبدالله بن درهم، إن رؤية المملكة 2030 تركز على العمل التطوعي من أجل الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%.


وأضاف "بن درهم" أن جائحة "كورونا" أثبتت بالفعل الإمكانيات الهائلة لدى المتطوعين وحرصهم على العطاء والبذل في أحلك الظروف وأكد أن المتطوع يجب أن يتحلى بالعديد من الخصال أبرزها الصدق والأمانة، والعفة والعدل، والوفاء.

وقال إن العمل التطوعي يرسخ مفهوم فريق العمل الواحد، ويثري المهارات التي تتكامل بين الجميع لتنفيذ المهمات الموكلة إلى الفريق بالشكل المطلوب، ما يسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع، ورفع الإنتاجية، وبناء روح الثقة والتعاون والشعور بالمسؤولية المشتركة، وتطوير المهارات واكتساب المزيد من الخبرات.

وأشار إلى أهمية وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة في إثراء العمل التطوعي وتقوية العلاقات الإنسانية وتوطيدها عن طريق زيادة جرعات التماسك الاجتماعي، وتقديم النصح والإرشاد وإبراز الجوانب المتميزة للأعمال التطوعية في مختلف المجالات، وبالذات المجال الخيري باعتبار أن الإعلام لديه الفرص الكفيلة بتشجيع الأعمال التطوعية في مختلف مجالات الحياة التي تهدف إلى خدمة الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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مكة.. "الموارد البشرية" توافق على تأسيس وحدة للتطوع لجمعية سقيا الماء

مكة.. "الموارد البشرية" توافق على تأسيس وحدة للتطوع لجمعية سقيا الماء

مكة.. "الموارد البشرية" توافق على تأسيس وحدة للتطوع لجمعية سقيا الماء

مكة.. "الموارد البشرية" توافق على تأسيس وحدة للتطوع لجمعية سقيا الماء

شبكة عيون الإخبارية