أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام -
49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"باباجان" لـ"أردوغان": تحمّل مسؤولية قراراتك.. وتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"

Print
"باباجان" لـ"أردوغان": تحمّل مسؤولية قراراتك.. وتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن" "باباجان" لـ"أردوغان": تحمّل مسؤولية قراراتك.. وتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"
قال إن حالات الانتحار بسبب الفقر أصبحت نمطًا سائدًا في ظل حكم "العدالة والتنمية"

طالب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض "علي باباجان" حليفه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان بالتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، قال باباجان في كلمة له الاثنين إن "العدو الحقيقي لهذا البلد هو البطالة، أريد مناشدة ، توقفوا عن وصف الجميع بالخائن، لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين لتجنب مواجهة عواقب أخطائك، عليك أن تتحمل مسؤولية قراراتك".

وأضاف "يجب على الحكومة التركيز على القضايا الحقيقية بدلاً من محاولة التلاعب بالسياسة الداخلية".

وأردف باباجان "هناك شائعات مفادها أن بيانات حزبنا هي التي أبلغت الرئيس بالحالة الحقيقية للميزانية العامة في عهد وزير المالية السابق بيرات البيرق".

وكان باباجان يشير في كلامه إلى شائعات مفادها أن أردوغان لم يعرف بالنضوب الكامل لاحتياطيات البنك المركزي البالغة 130 مليار دولار والموقف السلبي لصافي الاحتياطي الدولي للبنك، لولا حزب الديمقراطية والتقدم.

وقال باباجان "إنه لا يعرف حالة الدولار أو التضخم، ربما اكتشف منا أن التزامات الدولة تضاعفت في غضون عامين".

وتابع "لقد قطعوا العلاقات مع الحقيقة والواقع، إنهم لا يعرفون أجندة الشعب، ناهيك بالدمار الذي تسببوا فيه".

وقال النائب السابق لرئيس الوزراء التركي إن "حالات الانتحار المرتبطة بالفقر أصبحت نمطًا سائدًا في تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية"، مضيفًا أن البلاد تعاني الفقر كما لم يحدث من قبل في ظل الحكومة الحالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

"تضامن النواب" تطالب الحكومة بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد وسبل تنظيم النسل

"تضامن النواب" تطالب الحكومة بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد وسبل تنظيم النسل

عمل ضخم.. القصبي: "تضامن النواب": مناقشة 22 بيانًا لوزراء الحكومة

عمل ضخم.. القصبي: "تضامن النواب": مناقشة 22 بيانًا لوزراء الحكومة

رئيس الحكومة التونسي الأسبق حبيب الصيد يصاب بوعكة خلال حوار تلفزيوني

رئيس الحكومة التونسي الأسبق حبيب الصيد يصاب بوعكة خلال حوار تلفزيوني

شبكة عيون الإخبارية