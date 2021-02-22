أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام -
49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضابط يكشف طريقة النجاة من منتحلي صفة عملاء البنوك وشركات الاتصالات

Print
ضابط يكشف طريقة النجاة من منتحلي صفة عملاء البنوك وشركات الاتصالات ضابط يكشف طريقة النجاة من منتحلي صفة عملاء البنوك وشركات الاتصالات

مصراوي Masrawy

10:11 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

كشف المقدم أحمد عبدالبديع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، طريقة النجاة من مصيدة منتحلي صفة عملاء البنوك وشركات الاتصالات للاستيلاء على أموال عبر رسائل أو مكالمات هاتفية.

وحذر الضابط المواطنين بالإفصاح عن أي بيانات الخاصة بالحسابات الشخصية عندما تصل مكالمة أو رسائل بشان الفوز بجائرة مالية وفهذه البداية لخداع الضحية واستدراجه، وكان آخرها سقوط أكثر من 57 مواطناً ضحية لتشكيل عصابى استولى على أموالهم مؤخرًا بنفس الأسلوب.

وقال الضابط بالأموال العامة إن مرتكبى جرائم النصب يتبعون أسلوبًا خاصًا فى خداع المواطنين عبر إجراء اتصالات هاتفية وانتحال صفة موظفي خدمة عملاء البنوك وشركات الاتصالات ويبدأون فى إيهام الضحايا بأنهم فازوا بجوائر مالية ويطلبون البيانات الشخصية للتأكيد من هويته واستكمال إجراءات تسليم الجوائر المالية عبر إحدى الطرق الإلكترونية.

وأشار إلى أن المواطنين عقب الانتهاء من الإفصاح عن بياناتهم، يفاجأون بوصول رسائل على هواتفهم من البنك بشأن خصم من حساباتهم الشخصية نتيجة التسوق الإلكترونى وعمليات شرائية عن طريق الإنترنت.

واستطرد أن مباحث الأموال العامة رصدت العديد من البلاغات فى هذا الشأن، ولاحقت -بدورها- وتعقبت مرتكبى مثل هذه الجرائم وضبطت العديد من التشكيلات العصابية التي ارتكبت نفس الجرائم الإلكترونية بنفس الأسلوب الفترة الأخيرة، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة واعترفوا بتفاصيل وأساليب الاحتيال على المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى تولت شئونها.

وأهاب الضابط بمباحث الأموال العامة المواطنين تحري الدقة فى الحفاظ على سرية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية