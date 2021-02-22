أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام -
49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الخليجي" يدعو لضغط دولي على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب

Print
"التعاون الخليجي" يدعو لضغط دولي على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب "التعاون الخليجي" يدعو لضغط دولي على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب
طالب بالسماح بفحص ناقلة النفط صافر

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك دعم المجلس لليمن، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.

ووفقًا لقناة العربية، فقد أكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود لدعوة المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب، والسماح بفحص ناقلة النفط صافر.

واستعرض الجانبان جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي "تيم ليندركينغ" نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة الجميع لتلك الجهود.

وأعلنت الخارجية الأمريكية اليوم أن المبعوث إلى اليمن يبدأ اليوم زيارة للمنطقة لبحث التوصل لحل للأزمة اليمنية.

من ناحية أخرى، دعا مدير الأقلية الجمهورية في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي، النائب مايكل ماككول، في بيان صحفي اليوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على مأرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

شبكة عيون الإخبارية