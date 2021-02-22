ضابط يكشف طريقة النجاة من منتحلى صفة عملاء البنوك وشركات الاتصالات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشف المقدم أحمد عبدالبديع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، طريقة النجاة من مصيدة منتحلي صفة عملاء البنوك وشركات الاتصالات للاستيلاء على أموال عبر رسائل أو مكالمات هاتفية.

وحذر الضابط المواطنين بالإفصاح عن أي بيانات الخاصة بالحسابات الشخصية عندما تصل مكالمة أو رسائل بشان الفوز بجائرة مالية وفهذه البداية لخداع الضحية واستدراجه، وكان آخرها سقوط أكثر من 57 مواطناً ضحية لتشكيل عصابى استولى على أموالهم مؤخرًا بنفس الأسلوب.

وقال الضابط بالأموال العامة إن مرتكبى جرائم النصب يتبعون أسلوبًا خاصًا فى خداع المواطنين عبر إجراء اتصالات هاتفية وانتحال صفة موظفي خدمة عملاء البنوك وشركات الاتصالات ويبدأون فى إيهام الضحايا بأنهم فازوا بجوائر مالية ويطلبون البيانات الشخصية للتأكيد من هويته واستكمال إجراءات تسليم الجوائر المالية عبر إحدى الطرق الإلكترونية.

وأشار إلى أن المواطنين عقب الانتهاء من الإفصاح عن بياناتهم، يفاجأون بوصول رسائل على هواتفهم من البنك بشأن خصم من حساباتهم الشخصية نتيجة التسوق الإلكترونى وعمليات شرائية عن طريق الإنترنت.

واستطرد أن مباحث الأموال العامة رصدت العديد من البلاغات فى هذا الشأن، ولاحقت -بدورها- وتعقبت مرتكبى مثل هذه الجرائم وضبطت العديد من التشكيلات العصابية التي ارتكبت نفس الجرائم الإلكترونية بنفس الأسلوب الفترة الأخيرة، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة واعترفوا بتفاصيل وأساليب الاحتيال على المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى تولت شئونها.

وأهاب الضابط بمباحث الأموال العامة المواطنين تحري الدقة فى الحفاظ على سرية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى.