​وزيرة الثقافة تستقبل نظيرتها من جنوب السودان

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتورة نادية أروب نظيرتها بدولة جنوب السودان لبحث سبل تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين، بحضور ايوم مكور ضيل مساعدة الملحق الإداري بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومي للسينما.

أكدت عبد الدايم أنه تم تناول العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثقافى والفنى بين البلدين الصديقين.

وقالت إن لقاء وزيرة ثقافة جنوب السودان يعكس التواصل الدائم والمستمر بين مصر وعمقها الأفريقي، وأبدت الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في جميع المجالات الإبداعية بجنوب السودان، كما رحبت بالدعوة الموجهة من وزيرة ثقافة جنوب السودان لمشاركة مصر كضيف شرف فى أول مهرجان متخصص فى الثقافة والفنون فى وطنها والذى يشهد احتفالات فلكلورية ومعرضًا للمنتجات التقليدية واقترحت استثمار التواجد المصرى فى جنوب السودان بإقامة ورش عمل للحرف اليدوية والتقليدية والسينما والمسرح للمزج بين ثقافة الدولتين.

ووجهت بتخصيص منحتين لجالية جنوب السودان بمصر لدراسة السينما بأكاديمية الفنون وكذلك إدراج جنوب السودان ضمن فعاليات مبادرة علاقات ثقافية لتوطيد أواصر الصداقة بين الدولتين.

وقالت وزيرة ثقافة جنوب السودان: إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر لدولة جنوب السودان ولقاءه برئيسها سيلفا كير مهدت الطريق لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الثقافة والفنون.

وتابعت: "جالية بلادها تتابع بشغف الحراك الإبداعي في مصر، وعبرت عن سعادتها بهذا اللقاء وطلبت الاستعانة بالخبرات المصرية بما تملكه من باع طويل فى هذا المجال للنهوض بالحركة الثقافية والفنية فى وطنها مشيرة إلى أنها في مرحلة التأسيس ووضع السياسات العامة والبنية التحتية".

كما طلبت الدعم فى تنفيذ مشروع المتحف القومى لجنوب السودان وإيفاد وفد فني لتصوير وإخراج فيلم وثائقي عن بلدها إلى جانب إقامة أسبوع ثقافى تبادلى يقام فى القاهرة وجوبا فى نفس التوقيت ويشمل معرضا للكتاب وعروض فنية وغيرها من الأنشطة وكذلك تقديم المساعدة الفنية للكتاب والروائيين لطباعة انتاجهم الأدبى فى مصر، مؤكدة أن الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع فى كافة المجالات وأشارت إلى تأثيرها على مختلف الدول والشعوب .

من جانبها قالت مساعدة الملحق الإدارى بسفارة جنوب السودان بالقاهرة أن مصر وطنها الثانى وأعلنت الفخر بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وأكدت متانة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن بلادها تسعى للحفاظ على الموروثات وتحرص على تقديمها للعالم باعتبارها معبرا عن الشخصية فى جنوب السودان والتى تعد الثقافة جزء هام من تكوينها.