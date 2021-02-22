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أهالي مركز شعيبة المياه يشتكون ضعف الاتصالات والإنترنت

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أهالي مركز شعيبة المياه يشتكون ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت أهالي مركز شعيبة المياه يشتكون ضعف الاتصالات والإنترنت
دعوا لإنهاء مشكلتهم ليتمكن أبناؤهم من مواصلة تعليمهم

أهالي مركز شعيبة المياه يشتكون ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت

اشتكى عدد من أهالي مركز شعيبة الميّاه التابع لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل، من ضعف الجوال لديهم، مشيرين إلى أن ذلك سبّب مشاكل للطلاب والطالبات ومعلميهم من الدخول إلى منصة "مدرستي" لإكمال الدراسة والتدريس.

وأكد الأهالي لـ "سبق" أن الشبكة ضعيفة رغم وجود برجين في المركز، ومع ذلك ما زالت محاولات الدخول على الإنترنت صعبة للغاية نظراً لضعف الشبكة التي هي بحاجة ماسة إلى تقوية البرجين لإنهاء معاناتهم المستمرة.

وقالوا: "نعاني منذ فترة من الزمن، وما زلنا نعاني من ضعف الاتصال والإنترنت في مركزنا رغم وجود برجين لشركة STC، لذلك نأمل أن يصل صوتنا عبر سبق إلى المسؤولين لإنهاء هذه المعاناة، حتى يتمكن أبناؤنا من مواصلة تعليمهم عن بعد ولن يتحقق ذلك وسط شبكة ضعيفة جداً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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