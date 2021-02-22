​برلمانية تطالب بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري لنهاية العام بسبب كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

طالبت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، وزير العدل، بتأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع، بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقاري وسط انتشار جائحة كورونا.

وقالت سلامة، في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، إنها أرسلت بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ما تردد في وسائل الإعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021.

وأضافت النائبة في بيانها العاجل: "نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا، وقلة مكاتب الشهر العقاري المتاحة للمواطنين، ووجود عقود صحة التوقيع مازالت منظورة في المحاكم حتى يونيو المقبل، أطالب تأجيل الأمر عند ثبوته إلى نهاية العام".

وأصدر وزير العدل المستشار عمر مروان القرار الوزاري رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ونص القرار علي انه :تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب).​