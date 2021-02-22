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" للطيران" توقف 4 طائرات "بوينج" بناء على توصية من الشركة المصنعة

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"مصر للطيران" توقف 4 طائرات "بوينج" بناء على توصية من الشركة المصنعة " للطيران" توقف 4 طائرات "بوينج" بناء على توصية من الشركة المصنعة

مصراوي Masrawy

09:52 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

قررت الشركة القابضة لمصر للطيران، إيقاف تشغيل 4 طائرات من طراز البوينج B777-200، تمتلكها الشركة ضمن أسطولها الجوي، بناء على توصية شركة بوينج العالمية الصانعة للطائرات، وقرار الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران (FAA)، بإيقاف تشغيل للطائرات من طراز BOEING 777-200، والمزودة بمحركات "برات آند ويتني 112-4000"، تطبيقًا للتوصية.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها اتخذت القرار بناء على التوصية، ولحين إصدار بروتوكول الفحص الفني لهذه المحركات، وتنفيذه عليها، بعد احتراق محرك طائرة شركة "يونايتد إيرلاينز" وتناثر أجزاء منه في الجو.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار لايسري على طراز بوينج 300-777، والذي تقوم الشركة بتشغيل 6 طائرات منه، مزودة بمحركات من طراز مختلف عن "برات آند ويتني 112-4000".

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