الكويت تقرر إغلاق المنافذ الحدودیة والبحریة اعتبارا من الأربعاء

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مصراوي Masrawy

الكویت - (أ ش أ):

قرر مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق المنافذ الحدودیة والبحریة اعتبارا من بعد غد الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى إشعار آخر،على أن یستثنى من ذلك عملیات الشحن بالإضافة إلى العاملين في المنطقة المقسومة وأقربائھم، مع السماح بعودة المواطنين من المنافذ البریة والبحریة وأقربائھم من الدرجة الأولى ومرافقیھم من العمالة المنزلية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح - في تصريح له عقب الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم الاثنين - إن المجلس قرر أيضا منع التواجد داخل جمیع أنواع صالات المطاعم والمقاھي بما فیھا التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجیة وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأربعاء ولحين إشعار آخر.

وأضاف الصالح - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه تم تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30% مع التأكيد على القطاع الخاص بعدم تجاوز نسبة عدد العاملين في مقار العمل 50% مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.. كما قرر المجلس إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 30% من إجمالي القدرة الاستیعابیة للحافلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحیة، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل ولحين إشعار آخر.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تشكیل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلیة وعضویة كل من وزارة الصحة والإدارة العامة للطیران المدني، للإشراف على آلیة تطبیق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمین إلى البلاد.

على جانب آخر، بحث المجلس - خلال جلسة اليوم - التطورات الراھنة في الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي، حيث أعرب عن قلقه البالغ إزاء الأحداث المأساویة في العاصمة الصومالیة مقدیشو والناجمة عن أعمال العنف والتفجیرات التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، داعیا الأطراف المتنازعة إلى التھدئة وضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمیة وتغلیب المصلحة الوطنیة وكل ما من شأنه تحقیق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال.