تعثر المصادقة على ترشيح تاندين لرئاسة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب )

تعثرت المصادقة على ترشيح نيرا تاندين، لقيادة مكتب الميزانية في البيت الأبيض في مجلس الشيوخ الأمريكي المقسم تقريبا بين الديمقراطيين والجمهوريين، بعد أن أعلن اثنان من المعتدلين الجمهوريين في المجلس أنهما لن يدعما تاندين.

ووجه كل من السيناتور سوزان كولينز وميت رومني ضربة قاتلة لفرص المصادقة على ترشيح تاندين عندما أعلنا أنهما سيصوتان ضد مرشحة الرئيس جو بايدن، حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعرض ترشيح تاندين للخطر الأسبوع الماضي عندما قال السيناتور الديمقراطي جو مانشين عن وست فرجينيا إنه لن يصوت لصالح المصادقة على ترشيحها.

وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة تاندين، وقالوا إن قيامها في السابق بمهاجمة الجمهوريين على تويتر ،بما في ذلك كولينز ، التي وصفتها ذات مرة بـ"الأسوأ" جعلها غير مناسبة لشغل رئيس مكتب الميزانية.

كما انتقدت كولينز أيضًا تاندين بسبب قيامها بحذف أكثر من 1000 تغريدة قبل ترشيحها ، قائلة إن هذا التصرف يشير إلى أنها لن تكون شفافة في المنصب.