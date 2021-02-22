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تصل لمليون جنيه.. "الآثار" تعلن قائمة تصوير المناطق الأثرية للمصريين والأجانب (إنفوجرافيك)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نشرت وزارة السياحة والآثار، "إنفوجرافيك" حول الأسعار الجديدة للتصوير في الأماكن الأثرية، بعد تعديل لائحة المجلس الأعلى للآثار يناير الماضي، للاستمرار في التنافسية وتحديد الباقات المالية للتصوير بالمناطق الأثرية يمكن دفعها أسبوعيًا أو شهريًا بالإضافة إلى إقرار تخفيض بنسبة 50% للتصوير بالأراضي الصحراوية.

ومن أبرز الأسعار التي نشرتها وزارة السياحة والآثار، مبلغ نصف مليون جنيه بالنسبة للتصوير الحصري للاكتشافات الأثرية لوكالات الأنباء والقنوات المصرية، ومليون جنيه للتصوير الحصري للاكتشافات الأثرية لوكالات الأنباء والقنوات الأجنبية.

كما تبلغ رسوم التصوير المقررة للبرامج الحوارية لمدة يوم كامل تبلغ 600 جنيه ولغير المصريين 1500 جنيه، وفيما يخص الدراما تبلغ الرسوم 5000 جنيه لليوم الكامل في المواقع الأثرية.
أسعار تصوير المناطق الأثرية للمصريين والأجانب7bc06e74-e8bf-42ae-8606-fff90535a8577d0eba72-a761-41f5-8433-5ce8081457a0أسعار تصوير المناطق الأثرية للمصريين والأجانب93b7e858-1efd-4c1a-bb3c-650008677a39276b7c2d-bc77-42fd-8374-f0fef36f804898383a94-1085-4866-a2f5-1c2814055fedb15ad1b8-bc29-465a-a425-672b08eb939827e0c68d-617f-4c1f-99bc-097a470b7f07cb8593c7-c785-41b9-9d24-fa7b5d0763be (1)c643f4e0-143b-4636-bf7d-d5009c9320595b74413f-2652-40f3-b7f3-d68b0033e20bcb8593c7-c785-41b9-9d24-fa7b5d0763bee612866c-1119-4a66-8a5d-74f22e547bc5

مصراوي Masrawy

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