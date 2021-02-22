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مسؤولون روس: موسكو قد تعود إلى اتفاقية السموات المفتوحة

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مسؤولون روس: موسكو قد تعود إلى اتفاقية السموات المفتوحة مسؤولون روس: موسكو قد تعود إلى اتفاقية السموات المفتوحة

مصراوي Masrawy

09:45 م الإثنين 22 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ)

أعلن مسؤولون بوزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الاثنين أن قد تعود إلى اتفاقية السموات المفتوحة، لكنهم حددوا الصيف القادم كمهلة نهائية لواشنطن.

وقال قنسطنطين جافريلوف، المسؤول عن شؤون الأسلحة بوزارة الخارجية، إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة مستعدة لأن تعود بالكامل إلى الاتفاقية، فإن موسكو سوف "تدرس بشكل بناء" الخطوات الملائمة، ونحن نعول على حسن المنطق واتخاذ خطوات حقيقية للحفاظ على الاتفاقية".

يشار إلى أن اتفاقية السموات المفتوحة تسعى لتعزيز الثقة من خلال تمكين الموقعين عليها بمراقبة جيش كل منهما الأخر، لكن الولايات المتحدة أنهت التعاون بشأن الاتفاقية العام الماضي.

بعد ذلك أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاقية.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على بحث العودة إلى الاتفاقية.

وهذه الاتفاقية تم إبرامها في عام 1992 وصارت سارية المفعول في عام 2002 وقيل وقتها إنها تمثل ركيزة للثقة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" وروسيا.

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