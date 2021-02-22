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"قيدها وجردها من ملابسها".. كواليس صرخات راقصة أنقذتها من أنياب عاطل بالهرم

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"قيدها وجردها من ملابسها".. كواليس صرخات راقصة أنقذتها من أنياب عاطل بالهرم "قيدها وجردها من ملابسها".. كواليس صرخات راقصة أنقذتها من أنياب عاطل بالهرم

مصراوي Masrawy

09:48 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات شروع عاطل في الاعتداء جنسيا على راقصة بمنطقة الهرم.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بضبط شخص قام بتوثيق راقصة داخل شقتها في محاولة منه لاغتصابها.

وانتقلت قوة بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، ومعاونيه الرواد عبد الباقي أمين وهاني عجلان ومحمد سعودي.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء عصام أبو الخير، أنه أثناء تواجد راقصة عشرينية داخل شقتها "إيجار" تنامى إلى سمعها صوت طرق باب، أخبرها صاحبه "افتحي يا فندم كشاف النور".

أجرت الراقصة اتصالاً بمالك المنزل روت له الأمر فطالبها بالسماح له بالدخول. فور دخول ذلك الشخص فوجئت به الراقصة يُشهر سلاحا أبيض "سكين"، وقيدها وبدأ في تجريدها من ملابسها، ما دفعها لإصدار صرخات استغاثة.

في ذلك الوقت، تلقت الراقصة اتصالا من مالك المنزل وضغطت على زر "الفتح" دون أن يشعر المتهم فسمع صوت الصراخ.

أخبر مالك المنزل حارس العقار الذي صعد مسرعًا إلى شقة الراقصة رفقة الجيران، وتمكنوا من ضبط المتهم قبل تنفيذ مخططه الشيطاني، وتسليمه إلى الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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