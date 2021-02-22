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مجددًا.. "الغنوشي" يواجه سحب الثقة من رئاسة مجلس النواب

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مجددًا.. "الغنوشي" يواجه سحب الثقة من رئاسة مجلس النواب مجددًا.. "الغنوشي" يواجه سحب الثقة من رئاسة مجلس النواب
103 نواب وقّعوا عريضة لتنحيته

مجددًا..

ذكر النائب في البرلمان التونسي رضا الزغمي اليوم الاثنين أن 103 نواب من أصل 217 وقّعوا على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، وذلك للمرة الثانية في أقل من سنة.

وأضاف "الزغمي" بأنه يكفي تأييد ستة نواب آخرين لهذا المشروع للحصول على الأغلبية المطلقة، وفقًا لـ"فرانس24".

وبيَّن أن الإمضاءات ستُجمع من كل كتلة برلمانية على حدة بهدف التوصل لالتزام أخلاقي من كل كتلة تجاه هذه العريضة، وبهدف التحقق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة، وهو الأغلبية المطلقة، أي موافقة 109 نواب، قبل إيداعها بمكتب الضبط في البرلمان.

ومن جانبه، أفاد رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار بأن تقديم العريضة لن يكون في القريب العاجل لتوسيع دائرة الموقعين عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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