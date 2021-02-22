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التعاون يعود لسكة الانتصارات من بوابة الوحدة

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التعاون يعود لسكة الانتصارات من بوابة الوحدة

تمكن فريق التعاون من العودة لسكة الانتصارات وهذه المرة من بوابة نظيره الوحدة بعد أن تغلب عليه بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب أرض مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يُذكر أن التعاون لم يعرف طعم الفوز في الجولات الأربع الأخيرة كانت حصيلتها تعادلاً وثلاث هزائم متتالية.

بهذه النتيجة أضاف التعاون ثلاث نقاط لرصيده حيث بات يملك 28 نقطة بالمركز الخامس مؤقتًا في حين توقف رصيد الوحدة عند 27 نقطة بالمركز الثامن.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين.

باغت الضيوف نظيرهم الوحدة بهدف التقدم بعد مرور 24 دقيقة إثر توغل الكاميروني تاوامبا من الجهة اليسرى قبل أن يمرر كرة داخل منطقة الجزاء أخطأ الدفاع بالتعامل معها لتتهادى أمام سميحان النابت الذي بدوره أعادها إلى الكاميروني ليهيأها الأخير على طبق من ذهب للأرجنتيني كاكو الذي أسكنها قوية في المرمى (24).

مع بداية الشوط الثاني كان فريق الوحدة الأفضل وسنحت له بعض الفرص أبرزها التسديدة القوية من اللاعب بيدرو هينريكي أنقذها بصعوبة حارس كاسيو دوس أنجوس (59) ثم حاول اللاعب أنسيلمو أن يجرب حظه بتسديدة على داخل منطقة الجزاء لكن يقظة الحارس أنقذت الموقف مجددًا (77).

وفي وقت كانت ملامح الوقت الأصلي بدأت تظهر احتسب حكم اللقاء فيصل البلوي ركلة جزاء لمصلحة التعاون إثر عرقلة وليد باخشوين للمهاجم الكاميروني تاوامبا ليتكفل الأخير في ترجمتها داخل الشباك معلنة عن ثاني أهداف المباراة (89).

التعاون يعود لسكة الانتصارات من بوابة الوحدة

التعاون يعود لسكة الانتصارات من بوابة الوحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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