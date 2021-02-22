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سيعمد إلى إظهار نفوذه الحزبي في مؤتمر الأحد المقبل

نقل موقع "أكسيوس" عن حلفاء للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يعتزم تنصيب نفسه كمرشح رئاسي مفترض للحزب الجمهوري في انتخابات 2024، وذلك خلال الخطاب الذي سيلقيه في مؤتمر الحركة السياسية المحافظة الأحد المقبل، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".

وذكر حلفاء "ترامب"، أنه يسعى إلى إيصال هذه الرسالة إلى قادة الحزب بعد أن أحكم قبضته على القاعدة الجمهورية، كما أنه سيعمل على إظهار نفوذه على الحزب في خطاب رئيس بعنوان "استعراض القوة".

ومن ناحية أخرى، ذكر مستشار قديم أن "خلاصة رسالة ترامب ستكون، ربما لا أمتلك حسابًا على تويتر أو مكتبًا في البيت الأبيض.. لكنني ما زلت مسؤولاً".

واعتبر المستشار أن "الانتقام هو هوس ترامب".