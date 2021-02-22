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"" يعتزم تنصيب نفسه مرشحًا رئاسيًا للجمهوريين في 2024

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"ترامب" يعتزم تنصيب نفسه مرشحًا رئاسيًا للجمهوريين في 2024 "" يعتزم تنصيب نفسه مرشحًا رئاسيًا للجمهوريين في 2024
سيعمد إلى إظهار نفوذه الحزبي في مؤتمر الأحد المقبل

نقل موقع "أكسيوس" عن حلفاء للرئيس الأمريكي السابق دونالد ، أنه يعتزم تنصيب نفسه كمرشح رئاسي مفترض للحزب الجمهوري في انتخابات 2024، وذلك خلال الخطاب الذي سيلقيه في مؤتمر الحركة السياسية المحافظة الأحد المقبل، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع " اليوم".

وذكر حلفاء "ترامب"، أنه يسعى إلى إيصال هذه الرسالة إلى قادة الحزب بعد أن أحكم قبضته على القاعدة الجمهورية، كما أنه سيعمل على إظهار نفوذه على الحزب في خطاب رئيس بعنوان "استعراض القوة".

ومن ناحية أخرى، ذكر مستشار قديم أن "خلاصة رسالة ترامب ستكون، ربما لا أمتلك حسابًا على تويتر أو مكتبًا في البيت الأبيض.. لكنني ما زلت مسؤولاً".

واعتبر المستشار أن "الانتقام هو هوس ترامب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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