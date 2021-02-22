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اليمن وألمانيا يبحثان التصعيد العسكري للحوثيين في مأرب

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اليمن وألمانيا يبحثان التصعيد العسكري للحوثيين في مأرب اليمن وألمانيا يبحثان التصعيد العسكري للحوثيين في مأرب

مصراوي Masrawy

08:10 م الإثنين 22 فبراير 2021

عدن - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع مدير عام إدارة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بوزارة خارجية ألمانيا فيليب أكرمان، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والتصعيد العسكري للحوثيين على مأرب.
واستعرض عوض بن مبارك - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - حشد ميليشيا الحوثي للأطفال والمغرر بهم إلى جبهات القتال دون الاكتراث للعدد الكبير من القتلى في صفوفها، مؤكدا أن استمرار التصعيد الحوثي سيفاقم من المعاناة الإنسانية.
وأشار إلى أن نسبة السكان في المناطق المحررة تعدت 42% من إجمالي السكان في اليمن بسبب النزوح الداخلي الناتج عن التصعيد العسكري للميليشيا وهربا من التجنيد القسري الذي تمارسه الميليشيا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم.. مضيفا أن الميليشيا لا تزال تعرقل معالجة قضية خزان النفط صافر، والذي يهدد بكارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبرى، كما عرقلت يوم أمس التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا في سجونها.
وبدوره، أكد المسئول الألماني وقوف بلاده مع وحدة وأمن واستقرار اليمن، واستعدادها للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

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