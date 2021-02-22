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الإعلام الأمني العراقي: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء

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الإعلام الأمني العراقي: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء الإعلام الأمني العراقي: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء

مصراوي Masrawy

07:53 م الإثنين 22 فبراير 2021

بغداد - (د ب أ)

ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية مساء اليوم الاثنين، أن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء الحكومية في العاصمة بغداد.

وأوضح البيان أن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات".

وأشار البيان إلى أن المتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية.

وذكر تقرير إخباري مساء اليوم أن 6 سيارات كانت مركونة في مقر دائرة الأمن الوطني العراقي تعزضت لأضرار جراء سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء الحكومية في العاصمة ببغداد.

وأوضح تلفزيون الشرقية، أن القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء اليوم تسبب بإلحاق أضرار بَـ6سيارات كانت مركونة في مقر دائرة الأمن الوطني العراقي.

وتتكرر عمليات استهداف المنطقة الخضراء الحكومية بالصواريخ التي تضم المباني ومقار عدد من السفارات الأجنبية وأبرزها السفارة الأمريكية.

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