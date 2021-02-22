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الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

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الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

مصراوي Masrawy

07:43 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الاثنين، الفريق أول كينيث ماكينزس قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور حاليًا.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، فضلًا عن مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كلًا من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق العلاقات المصرية الأمريكية، معربًا عن إعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، متطلعًا إلى أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدًا من التعاون المشترك على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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