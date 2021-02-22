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70% أمطار في القاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف أهم ظواهر موجة الطقس السيئ

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70% أمطار في القاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف أهم ظواهر موجة الطقس السيئ 70% أمطار في القاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف أهم ظواهر موجة الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

07:09 م الإثنين 22 فبراير 2021

تصوير- نادر نبيل:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة بأهم الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء، وحالة الطقس المتوقعة، ومعدلات سقوط الأمطار على مختلف الأقاليم المصرية.

وتشهد البلاد ذروة موجة طقس سيئ جديدة الثلاثاء، من خلال رياح باردة وأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة.

القاهرة الكبرى

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة والرياح نشطة، ومن المتوقع أن يكون معدل سقوط الأمطار 70%.

الوجه البحري

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلاً، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا، والرياح نشطة، وأمطار 80%.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلاً، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا، والرياح نشطة، ومعدل نشاط الأمطار يصل إلى 80%.

السواحل الشمالية الغربية

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلاً، أمطار متوسطة- قد تصل إلى غزيرة على الإسكندرية، والرياح نشطة، ومعدل سقوط الأمطار يصل إلى 50%.

وسط سيناء
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، والرياح نشطة، ومعدل سقوط أمطار يصل إلى 80%.

جنوب سيناء

دافيء نهارًا بارد ليلًا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، والرياح نشطة، ومعدل سقوط الأمطار يصل إلى 70%.

شمال الصعيد

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، والرياح نشطة.

الوادي الجديد

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم جزئي، والرياح نشطة.

سلاسل جبال البحر الأحمر

دافئ نهارًا، بارد ليلاً، غائم جزئي، والرياح نشطة.

أما بالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، من المتوقع أن تكون حالة الملاحة مضطربة وارتفاع الموج 3 أمتار، ويكون مضطرب أيضًا في البحر المتوسط بارتفاع موج يصل إلى 3 أمتار أيضًا.

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