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"الجمارك " تُصْدر توضيحاً حول معلومات متداولة بشأن ضوابط استيراد المركبات

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"الجمارك السعودية" تُصْدر توضيحاً حول معلومات متداولة بشأن ضوابط استيراد المركبات "الجمارك " تُصْدر توضيحاً حول معلومات متداولة بشأن ضوابط استيراد المركبات
دعت لتحري الدقة في نقل الأخبار واستقائها من مصادرها الرسمية

‬أصدرت الجمارك ‏بياناً حول تداول بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات خاطئة، تتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد.

وتفصيلاً، قالت الجمارك: "إشارة إلى تداول بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد، وذلك بذكر معلومات خاطئة تتعلق بعدد المركبات المسموح استيرادها للمقيم؛ توضح الجمارك السعودية أن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات للأفراد تنص على أنه يحق للمواطنين والخليجيين استيراد مركبتين خلال السنة (12 شهر)، فيما يحق للمقيم استيراد مركبة واحدة فقط من نوع خصوصي كل 3 سنوات".

وأضافت: "تأمل الجمارك السعودية من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية