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فوز العالم المصري صلاح عُبيّة بجائزة "كوامي ناكروما" للتميز على مستوى أفريقيا

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فوز العالم المصري صلاح عُبيّة بجائزة "كوامي ناكروما" للتميز على مستوى أفريقيا فوز العالم المصري صلاح عُبيّة بجائزة "كوامي ناكروما" للتميز على مستوى أفريقيا

مصراوي Masrawy

06:38 م الإثنين 22 فبراير 2021

(مصراوي):

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور صلاح عُبيّة المدير والمؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية والرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا؛ لفوزه بجائزة "كوامي ناكروما" للتميز في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى قارة إفريقيا.

وأعرب عبدالغفار، في تصريح له اليوم، عن سعادته بفوز العالم المصري بتلك الجائزة، مؤكدًا حرص على تقدير العلم والعلماء ووضع البحث العلمي على قائمة أولوياتها وما تشهده هذه الفترة من طفرة علمية وبحثية حقيقية، نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير البحث العلمي ودعمه بقوة.

وجائزة "كوامي ناكروما" تعتبر أعلى جائزة في إفريقيا، وتقدم سنويًّا لواحد من العلماء الأفارقة الرواد، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء ومنح جوائز علمية لكبار العلماء الأفارقة، نظير إنجازاتهم العلمية واكتشافاتهم القيمة.

ويأتي اسم "جوائز الاتحاد الإفريقي كوامي ناكروما للتميز العلمي" تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا "كوامي ناكروما".

يذكر أن الدكتور صلاح عبيّة يحظى بمسيرة علمية ومهنية حافلة بالإنجازات، حيث حصل على الدكتوراه في هندسة الاتصالات الكهربية، وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة سيتي بلندن 2016، كما حصل على العديد من الجوائز الدولية العلمية لإسهاماته المتميزة، ومنها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية 2019، وكذلك زمالة أكبر مجمع هندسي بالعالم IEEE 2021، وزمالة جمعية علوم الضوئيات الأمريكية OSA 2019 وجائزة خليفة للأستاذ المتميز في البحث العلمي على مستوى العلماء العرب 2017، بالإضافة للعديد من الجوائز المتميزة الأخرى.

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