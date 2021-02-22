أمين سر "محلية البرلمان" يطالب بتفعيل دور التفتيش في المحليات

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

دعا النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، لتفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والقيام بدوره الرقابي على الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

وقال درويش اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "نؤكد أهمية دور قطاع التفتيش، ونحن حاليًا نرى نهضة حضارية على مستوى الجمهورية، والتنمية المحلية والمحليات لو فيها قطاع تفتيش ومتابعة وتقييم أداء، كان المواطن هيشعر بذلك، لكن نحن أمام قصور، ولابد من تفعيل دور قطاع التفتيش، لأن حجم الفساد الكبير المنتشر في المحليات، لازم منعه والتصدي له".

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجهًا حديثه لرئيس قطاع التفتيش: "لازم تكون قضيتكم، وأنتم في موقع المسئولية لضبط المنظومة إلى أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية وتكون هناك رقابة شعبية حقيقية على المحليات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

ولفت إلى ضرورة زيادة عدد العاملين في قطاع التفتيش، والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع، مؤكدًا أهمية تفعيل دور القطاع والتعامل معه بأنه مسئولية وطنية.