أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام -
49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمين سر "محلية البرلمان" يطالب بتفعيل دور التفتيش في المحليات

Print
أمين سر "محلية البرلمان" يطالب بتفعيل دور التفتيش في المحليات أمين سر "محلية البرلمان" يطالب بتفعيل دور التفتيش في المحليات

مصراوي Masrawy

06:27 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

دعا النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، لتفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والقيام بدوره الرقابي على الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

وقال درويش اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "نؤكد أهمية دور قطاع التفتيش، ونحن حاليًا نرى نهضة حضارية على مستوى الجمهورية، والتنمية المحلية والمحليات لو فيها قطاع تفتيش ومتابعة وتقييم أداء، كان المواطن هيشعر بذلك، لكن نحن أمام قصور، ولابد من تفعيل دور قطاع التفتيش، لأن حجم الفساد الكبير المنتشر في المحليات، لازم منعه والتصدي له".

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجهًا حديثه لرئيس قطاع التفتيش: "لازم تكون قضيتكم، وأنتم في موقع المسئولية لضبط المنظومة إلى أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية وتكون هناك رقابة شعبية حقيقية على المحليات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

ولفت إلى ضرورة زيادة عدد العاملين في قطاع التفتيش، والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع، مؤكدًا أهمية تفعيل دور القطاع والتعامل معه بأنه مسئولية وطنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

شبكة عيون الإخبارية