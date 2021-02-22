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بلدية محافظة تيماء تنفذ 900 جولة ميدانية على المحلات والمطاعم

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"البلوي" يؤكد تكثيف الجولات الرقابية صباحاً ومساء

بلدية محافظة تيماء تنفذ 900 جولة ميدانية على المحلات والمطاعم

‬كثفت بلدية محافظة تيماء، ممثلة في إدارة الخدمات، جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المحلات والمطاعم في المحافظة خلال الأسابيع الماضية.

وقال رئيس بلدية محافظة تيماء، المهندس سلامة بن هليل البلوي، إن الجولات التي نفذتها الرقابة الصحية، شملت 900 جولة على المحلات التجارية والمطاعم.

وأضاف: أسفرت تلك الجولات عن إغلاق 12 محلاً مخالفاً، وضبط 34 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وإنذار 60 محلاً, فيما جرى مصادرة أكثر من 387 كليو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد المهندس "البلوي" أن البلدية تكثف جولاتها الرقابية، خلال الفترة الصباحة والمسائية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع والمحطات على الطرق؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية الوقائية لمنع انتشار ، وفقاً لتوجيهات ومتابعة أمين منطقة تبوك، المهندس درويش بن على آل محفوظ.

وحث المهندس "البلوي"، المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز 940 لمعالجتها من أجل سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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