الاتفاق ينهي تحضيراته للفتح ويتجه للأحساء

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الاثنين على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية تخللها سرعات تنافسية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية؛ واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب متوجهة إلى الأحساء عبر الحافلة للانتظام في المعسكر الذي يقام في أحد الفنادق، تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق الفتح والتي ستجمعهما يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الـ6:20 مساءً على إستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.