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مصادر بمطار القاهرة تكشف موعد وصول الدفعة الثالثة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"

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مصادر بمطار القاهرة تكشف موعد وصول الدفعة الثالثة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" مصادر بمطار القاهرة تكشف موعد وصول الدفعة الثالثة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"

مصراوي Masrawy

06:05 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، إن شحنة لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، من المقرر أن تصل قرية البضائع بالمطار، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على متن طائرة تابعة لشركة للطيران.

وأضافت المصادر أن سلطات القرية والجهات العاملة بالمطار، تسنقت فيما بينها لاستقبال الشحنة والتي تعد الثالثة، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار ، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن الإعلام المتحدث باسم وزارة الصحة، صرح أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع وتبذل جهد كبير على ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير لقاحات كورونا ، لتأمين المصريين ضد عدوى كورونا المستجد.

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