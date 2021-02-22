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انطلاق المرحلة الأخيرة لانتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة 2021-2024

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انطلاق المرحلة الأخيرة لانتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة 2021-2024 انطلاق المرحلة الأخيرة لانتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة 2021-2024
"أريج مطبقاني" تترأس اتحاد التنس.. و"حبيب الربعان" ألعاب القوى

انطلاق المرحلة الأخيرة لانتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة 2021-2024

‬انطلقت، اليوم، المرحلة الأخيرة من انتخابات رئاسة وعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021 - 2024م، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية .

وفازت قائمة المهندس أحمد القضماني برئاسة الاتحاد السعودي للسباحة للأعوام الأربع المقبلة بالتزكية، فيما نالت قائمة الدكتور مشرف بن علي الشهري ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للكاراتيه بفوزها بمجموع 23 صوتاً مقابل 10 أصوات لقائمة ماجد بن نهيل الظاهري.

وفي انتخابات الاتحاد السعودي للتنس فازت أريج مطبقاني برئاسة الاتحاد بالتزكية، وفي كرة الطاولة فاز الدكتور عبدالله بن هاشم البار بنتيجة تصويت الجمعية العمومية بعد أن حقق 10 أصوات، مقابل 4 أصوات لمنافسه عبدالعزيز بن فهد السعيد.

وحقق الدكتور حبيب بن علي الربعان الفوز في انتخابات الاتحاد السعودي لألعاب القوى بمجموع 33 صوتاً، مقابل 13 صوتاً لإبراهيم بن أحمد خلوفة.

وتتواصل انتخابات الاتحادات السعودية غداً الثلاثاء من خلال خمس اتحادات، حيث يتنافس الدكتور ناصر الشمري وفاضل النمر على الفوز بكرسي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، ويتنافس صباح الكريديس وعبدالله الوثلان على رئاسة الاتحاد السعودي للدراجات، فيما ستكون انتخابات الاتحاد السعودي للتايكوندو والكرة الطائرة وكرة السلة بالتزكية لوجود قائمة واحدة فقط لكل اتحاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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