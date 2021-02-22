مصادرة 2 طن دواجن تشكل خطرا على الصحة العامة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من ضباط إدارة مباحث التموين مجزر دواجن بمحافظة الجيزة.

وأمكن ضبط 2 طن دواجن يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

التحريات أشارت إلى أن مالك المجزر كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق؛ بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة.