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الاسم ميكانيكي والمهنة تاجر سلاح في كرداسة

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الاسم ميكانيكي والمهنة تاجر سلاح في كرداسة الاسم ميكانيكي والمهنة تاجر سلاح في كرداسة

مصراوي Masrawy

05:30 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد التواب، من الإقاع بميكانيكي سيارات؛ بتهمة الاتجار في السلاح بكرداسة.

وردت معلومات أكدتها تحريات العقيد محمد عرفان مفتش شمال أكتوبر، بحيازة "محمد.ص."، 31 سنة، ميكانيكي مقيم قرية المعتمدية، لأسلحة وذخيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية قادها الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، من ضبط المتهم بالقرية سكنه وبحوزته بندقيتين خرطوش عيار 12مم، 15 طلقة وهاتف محمول.

أمام المقدم مجدي موسى وكيل فرقة شمال أكتوبر، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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