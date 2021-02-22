أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام -
49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سقوط عصابة العاطلين الثلاثة لسرقة محولات الكهرباء بأكتوبر

Print
سقوط عصابة العاطلين الثلاثة لسرقة محولات الكهرباء بأكتوبر سقوط عصابة العاطلين الثلاثة لسرقة محولات الكهرباء بأكتوبر

مصراوي Masrawy

05:29 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة محولات الكهرباء بأكتوبر.

وردت معلومات أكدتها تحريات العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، بسرقة 3 أشخاص لأجزاء من من محتويات محول كهربائي.

وتمكنت مأمورية قادها المقدم إسلام سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر، من ضبط كلا من: "محمد.ف" 30 سنة، و"محمود. أ." 26 سنة، بالاشتراك مع "مصطفى.أ." 18 سنة، جميعهم عاطلين.

وعُثر بحوزتهم على (15 بارة نحاس خاصة بتوصيلات الداخلية من المحول الكهربي - 10 مفاتيح مختلفة المقاسات - فرد خرطوش).

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

شبكة عيون الإخبارية